TechPro est une société tunisienne travaillant sur le marché international et spécialisée dans les nouvelles technologies et de télécommunication.



TechPro fournit des solutions en technologie de l'information et de communication, englobant l'infrastructure réseau, les communications unifiées, la sécurité ainsi que des domaines du CallCenter.



Mes compétences :

Business Partner Juniper

Business Partner Extreme

Télécommunications

Voix sur IP

Business Partner Avaya

Avaya Certified Professional Sales Specialist

Juniper Certified Networking Professional

communication unifiée

Réseaux informatiques & sécurité