Taoufik HAOUARI

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi lié à la sécurité et à la gestion d'un parc informatique.



Mon expérience professionnelle en qualité d'administrateur systèmes au sein de du Radisson Blu Resort & Thalasso, Djerba m'a permis d'acquérir des connaissances pratiques dans le domaine des infrastructures réseaux et des outils de production numérique et de gestion de documents,...



Mon ouverture d'esprit; ma curiosité, mes capacités de raisonnement logique et mon sens du travail en équipe ne pourront que vous satisfaire





Mes compétences :

Tourisme

Informatique

Community management

Marketing

Gestion de projet

SEO