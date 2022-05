La délégation est un service qui consiste à mettre un formateur à la disposition d’un organisme de formation pour une action de formation précise.

Nous conseillons et accompagnons minutieusement nos clients afin de mener à bien leurs projets. Techforms Agency propose donc aux organismes de formation un service de délégation de formateurs expérimentés.

Chaque formateur possède son domaine de compétence et utilise au quotidien les outils qui font l'objet de formations au cours de projets pour chaque filiale.

En effet on est aussi spécialisé en Infrastructures Systèmes et Réseaux, on intervient tout au long du cycle de vie de l'infrastructure de nos clients .

Notre potentiel de compétitivité et de productivité réside dans la capitalisation de notre savoir-faire, l'expertise de nos consultants et le maintien pour tous de la veille technologique et des plans de formation adéquats.

Ainsi, la gestion et la maîtrise des technologies apparaissent comme l'enjeu majeur de notre stratégie.



