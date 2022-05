Technologie MARWA

MARWATECHNOLOGIE, riche d’une histoire et d’une expertise de près de 14 ans, spécialisée dans la mise en place et la maintenance de système d’information des petites et moyennes entreprises ou organisations du Maroc, MARWATECHNOLOGIE offre une large gamme de services couvrant quasiment tous les besoins reliés aux technologies de l’information de ces structures. De la maintenance de systèmes à la conception et réalisation de projets, MARWATECHNOLOGIE apporte ses solutions à la plupart des problématiques de sa clientèle : Mise en place de systèmes de sauvegarde, déploiement ou développement d’applications métier, architecture et installation de réseaux, mise en œuvre de solutions de télédistribution ,réalisation de projet de surveillance, maintenance et télémaintenance de systèmes, implémentation de solutions spécifiques, études – conseils ou formations, nous couvrons l’ensemble des aspects technologiques reliés au système d’information des petites et moyennes entreprises