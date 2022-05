Wahib EL MASBAHI

Je suis un ingénieur d'Etat de l'école Mohammadia d'ingénieurs en génie civil, option: Bâtiments, ponts et chaussées.J'aimerais obtenir un emploi où mes compétences et mes expériences en domaine de génie civil , mon habileté à prendre des décisions innovatrices et mes qualités à savoir ( dynamique, actif , ambitieux, organisé, j'aime le travail en équipe ...) me permettraient d'aider au développement de la société et mon épanouissement.



Mes compétences :

Électronique

Électrotechnique

Dessin industriel

RDM

ROBOBAT

Autocad

Géotechnique

Hydraulique

Civil engineering

Étude parasismique

Calcul des structures

Dynamique des structures