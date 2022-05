Technoweb MADAGASCAR

« Quand la passion devient un métier.»



Notre équipe :



Cinq ans d’expérience dans le métier du développeur web, Nous avons pu récemment adopter « Techno WEB », une équipe composée des jeunes experts en webmaster . chaque membre est expérimenté et est motivé dans le métier des technologies. Nos points communs se croisent dans la passion du monde du web. Notre rêve n’a pas de limite sur ce domaine-là et nous ne ménageons d’aucun effort pour le réaliser afin de trouver encore d’amélioration.



Notre évolution :



Durant ce peu de temps d’activité, une évolution rapide a été constatée au sein de notre équipe. Car non seulement, le nombre des collaborateurs a augmenté mais également nos activités professionnelles se sont développées et on ne compte pas rester-là. Nous avons commencé par le graphisme web, et cela fait déjà trois ans aussi que les métiers d’intégration web : intégration avec HTML5/css3, Bootstrap 3, compass/sass, connaissance assez profond du framework PHP Symfony2, etc … sont introduits dans nos activités professionnelles.

Nos secrets :

Nos politiques de fidélisation clients nous viennent automatiquement, car le cœur de nos TAF est notre passion. Avec notre esprit d’équipe, nos expériences, nous réalisons aisément la bonne qualité, le respect point par point des consignes et la date de la livraison souhaitée par nos clients. Et par nos expertises et nos prix très convaincants, nos clients sont gâtés.



Nos missions :



_ Création d'un site

_ Intégration web responsive

_ Intégration wordpress

_ Conception graphique et design WEB



Nos centres d’intérêt



HTML5/CSS3 – WORDPRESS – Bootstrap 3 – COMPASS/SASS – Photoshop – Illustrator – PHP – Symfony2 – twig ….



Vous aussi, profitez de notre service de bonne qualité et à bas prix pour assurer le développement de votre projet et assurer la présence de votre entreprise en ligne.



Nous sommes ouvertes à toutes propositions.

email: technoweb2015@yahoo.fr

skype: technoweb86

contactez-nous sur : 033 62 702 70 | 032 67 553 08



Mes compétences :

Developpement wordpress

Design graphique

Intégration web résponsive

Sass

Bootstrap

Compass

Wordpress

CSS 3

HTML 5

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop