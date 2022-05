Teck Info TECK INFO

Forte d'une expérience de plus de 25 ans, Teck INFO est aujourd'hui un cabinet de conseil en Ingénierie Informatique aux multiples compétences



Teck INFO est avant tout spécialisée dans les domaines de la gestion et de la communication de la gamme des mini-ordinateurs IBM iSeries (AS400).



Cette expertise lui permet de proposer bien d'autres solutions autour des systèmes d'informations comme la gestion des infrastructures ou encore la création de site internet sur-mesure en liaison directe avec vos outils de gestion intégrés.



•Accompagne les entreprises dans l'élaboration et l'intégration de leurs systèmes informatiques, leur permettant d'être plus compétitives.



•Conseille ainsi les directions générales, les directions métiers et les directions informatiques pour que leur système d'information soit un atout majeur pour leur société.



Alliant expertises, expériences et exigences de la performance, nous travaillons en partenariat avec les grands acteurs du marché et maîtrisons la totalité des technologies.



Avec un positionnement régional, national et ponctuellement international, nous sommes présents dans tous les secteurs d'activité : industrie, finance, immobilier, santé, banque, agroalimentaire, recherche, administration, etc. pour des organisations de 50 à 100.000 salariés





