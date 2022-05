Tectra RECRUTEMENT MAROC

Fondée en 2002, Tectra est aujourd’hui la première entreprise de travail temporaire au Maroc.



Une entreprise respectueuse de la législation,

Tectra est en conformité avec la législation.

L’entreprise dispose de l’autorisation d’exercer délivrée par le ministère du Travail et de l’Emploi Marocain et ceci conformément a l’Article 482 du Dahir N° 100-194 Rajab 1424 du Code du travail.

De plus, une caution a été déposée auprès de la CDG, tel qu’impose par le Code du travail.



Un prestataire certifie,

La démarche qualité instaurée par Tectra répond aux exigences de la norme internationale ISO 9001 V 2008. Notre entreprise a été certifiée le 14 décembre 2008 par le bureau Veritas et le périmètre de certification a été élargi à l’ensemble des agences en janvier 2011.



Un acteur opérant dans divers secteurs d’activité,

Tectra est un opérateur multispécialiste qui intervient dans des secteurs d’activités varies et pour des métiers divers.



Une société qui soutient la sécurité au travail,

Tectra organise au profit de ses intérimaires des sessions de formation et de sensibilisation à la sécurité au travail.



Et engagée socialement

Tectra aide diverses associations dans leurs actions sociales.

Notre entreprise parraine ainsi les associations SOS Villages d’enfants Maroc et Oasis Tizi pour la scolarisation des enfants.

Tectra soutient aussi la Banque Alimentaire, la Fondation ST Micro ainsi que l’association des Partenaires de la Ville de Casablanca.



