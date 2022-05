Ted OSSETE

Graphiste à la créativité débordante, je suis à la recherche de projets qui me permettront d'utiliser toutes mes compétences. En veille permanente, je tente d’être un artiste polyvalent qui ne cesse d'évoluer.

Jonglant entre la création d'identité visuelle et la maitrise du web design, j’apprécie de travailler en synergie avec tous ces outils.



Actuellement , je suis en freelance mais je mon objectif est d'intégrer une entreprise ou une agence.



Le choix du free lance m'a permis de réaliser des projets variés pour lesquels j'ai porte de nombreuses casquettes. Cette période a fait de moi un excellent communicant et ainsi développer mes nombreuses aptitudes en infographie 2d, 3d et web design.



Pour avoir un aperçu plus approfondie, je vous invite à visualiser mes travaux sur mon site "www.teddesign.fr".



Mes compétences :

Zbrush 4

3D Studio Max

Web design

JavaScript

Bootstrap

Intégration web

HTML 5

CSS 3

Illustration

Adobe Creative Suite