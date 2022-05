Ted WASSOUMBOU

Je suis un ingénieur, généraliste et pluridisciplinaire diplômé de l'Ecole Nationale d'Ingénieur de Limoges (ENSIL).

J'ai eu l'occasion au travers de mes études de concilier découvertes culturelles et de mettre à l'épreuve mes compétences techniques.

J'ai eu des expériences professionnelles diverses (université, secteur de l'automobile, secteur de l'aéronautique) qui m'ont permis de découvrir le monde de l'industrie.

Mon expérience la plus probante a été avec l'entreprise Le Bélier, qui est une fonderie aluminium pour l'automobile. Ma mission fut d'automatiser un procédé spécial: le "poteyage".

La mission a consisté à réaliser l'avant projet, le cahier des charges fonctionnel et la recherche du meilleur compromis technico-commercial.

Je suis convaincu qu'on en apprends tous les jours. Je veux m'investir dans une entreprise ambitieuse qui me permettra de m'épanouir en tant qu'ingénieur.

Je suis a la recherche d'un poste d'ingénieur matériaux métallique dans les secteurs de l'aéronautique et l'automobile.



Mes compétences :

Catia v5

Gestion de projet

Veille technologique

Traitement de surface

Automatismes industriels

Minitab

Microsoft Office

Matlab

LabVIEW