Teddie DUVAL

Je suis actuellement étudiante en Ecole de mode dans la filière Styliste-Fashion Designer, afin de m'orienter dans le domaine de la Presse, de la Mode ainsi que de la Photographie. Je suis d'un naturel rigoureux et impliqué dans les tâches qu'on me confie. J'écris des romans, des nouvelles ainsi que des articles et suis, en ce moment, en train de développer un site de conseils mode et beauté. Je suis également costumière dans une association de production cinématographique de courts métrages.



Mes compétences :

Ecriture de romans et de scénarios

Informatique

Dessin

Pack office

Photographie

Pack adobe

Presse en ligne