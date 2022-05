Teddy ADELISE

Ingénieur diplômé motivé avec une expérience de stage chez L'Oréal Paris en tant qu'ingénieur mécanique, et une bonne connaissance à la fois en génie mécanique / électrique / productique. Capable de gérer modification et conception de solutions pour améliorer la qualité et réduire les coûts, ayant l'esprit focalisé sur l'adéquation entre le besoin du client et la pertinence des solutions développées, maîtrisant la gestion de projet en utilisant les compétences transversales. Je voudrais intégrer une entreprise internationale dans un environnement cosmopolite pour travailler sur des projets innovants et ambitieux.



Dans l'attente de vous rencontrer, je vous invite à consulter mon profil.



Mes compétences :

Management

Adaptation facile

Conception mécanique

Sociabilité naturelle

Productique

Rédaction technique

Rigueur dans le travail

Conception

Ingénierie

Mécanique

Automatisme