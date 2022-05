Teddy ATINE-VENEL

Athlète de haut niveau et membre de l’Equipe de France, je suis avant toute chose un passionné de sport, de nutrition et de l’anatomie humaine.



Après 5 ans passés aux USA auprès de sportifs olympiques pour découvrir la langue et la culture du sport, je suis de retour en France. J’ai souhaité retrouver la France afin de me préparer au mieux pour les Jeux Olympiques de Rio 2016 tout en construisant mon avenir professionnel.



Aujourd’hui, je suis à la recherche de sponsors et de partenariats (équipementiers, financiers, de confiance ou autres). Mais surtout d’une entreprise qui me fera confiance et me donnera la possibilité

d’évoluer professionnellement en son sein tout en combinant mon activité sportive.



Persévérance, patience, engagement et travail sont

mes maîtres mots.



Mes compétences :

sponsoring

France

athlétisme