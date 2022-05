Chargé d'affaires outillage aéronautique:

Programme FAL : A320,A330,A350.

Liasse BEO et GSE.



Gestion de projet: du devis à la livraison client:

établissement du devis, réalisation d’avant projet 3D, contact Client , étude 3D +2D, demande de prix fournisseurs, nomenclature, suivi commandes, rédaction du dossier technique ainsi que notice utilisation et maintenance.

Livraison et essai sur FAL.