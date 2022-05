Teddy DE CUEVAS

Responsable de l'entreprise TMF Location depuis bientôt 4 ans, ma société est spécialisée dans la location (et vente) de matériels pour l'évènementiel et le BTP.



Notamment, nous fournissons et organisons l'installation de clôtures de chantier, barrières de sécurité et plots de lestage pour les plus grands manifestations sportives et culturelles.



Responsable de chantier pendant de nombreuses années, j'ai longtemps mené mes équipes pour l'installation des dispositifs de protection mobile pour les plus grands évènements français.





Mes compétences :

Gestion de projet

Evènementiel et logistique

Gestion événementielle

Gestion des entreprises

Gestion de la relation client