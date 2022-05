Project Manager spécialisé dans le Social Business. Je développe actuellement la stratégie commerciale et innovation chez Solidaire Assur, premier courtier de l'Economie Sociale et Solidaire. Je suis diplômé en Management de Projets à @IAELille et en Politiques Publiques à @SciencesPoLille et @AudenciaBS.



> +33 6 21 97 13 32

> teddydekimpe@gmail.com



Mes compétences :

Politiques publiques

Conseil

Gestion d'équipe