Titulaire d'un BAC Pro SEN (Système Electronique Numérique ), je souhaite me réorienter dans la vente électroménager ou électronique. Je recherche un poste de vendeur ou d'Alternant pour préparer un BTS Management des Unités Commerciales. Je suis dynamique, volontaire et m'adapte facilement aux conditions de travail et aux équipes.



Mes compétences :

Sens du contact

Accueil

Electronique

Contact client