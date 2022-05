Teddy DELCOURT

Diplômé d'un mastère Santé et Risques Industriel , je suis actuellement en poste chez Daunat, leader mondial du snacking.



Après avoir réalisé une thèse professionnelle sur la mise place des intérêts de mettre en place l'ISO 45001 dans mon entreprise, j'ai suivi une formation en partenariat avec la CARSAT pour devenir "PERSONNE REFERENTE TMS" de mon entreprise.



Je dirige actuellement le service Sécurité et j'ai eut l'occasion d'encadrer des personnes sur diverses thématiques : pénibilité, DUER, réglementation Santé & Sécurité



Mon parcours scolaire m'a permis d'approfondir mes compétences en HSE à travers divers domaines tels que : les risques élévés d'accident en industrie verrière de renommée internationale, l'exigence sur l'hygiène en milieu hospitalier, la rigueur en milieu aéronautique pour terminer par l'agroalimentaire, secteur d'activité ou les maladies professionnelles ne cessent d'augmenter !



Très attiré par l'ergonomie et l'amélioration des postes de travail, ce travail au sein de DAUNAT était l'opportunité d'exercer au quotidien mes compétences sur les TMS afin d'en réduire leurs apparitions.





Personne dynamique avec un bon relationnel, je sais allier aussi bien ma présence sur le terrain pour véhiculer des messages sécurité, mais également assurer ma fonction par le biais de modules de formation.



Mes compétences :

Management HSE

Normes ISO

Norme HSE

Troubles musculo squelettiques

Ergonomie

Amélioration continue

Sécurité au travail

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Gemba walk

Formation sécurité

Audit sécurité

Sauveteur secouriste du travail

Conduite du changement

Gestion des risques industriels

Prévention des risques professionnels

Food defense

Analyse de risque