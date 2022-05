Teddy DORÉ

Je débute l'informatique par un emploi de "hotliner" chez SITEL FRANCE (pour PFIZER), ensuite je fais une formation d'administrateur réseau (3 mcp windows 2k3, gestion des reseau windows 2k3, windows Xp), par la suite je trvaille chez Avolys ou j'occupais le poste de Technicien Micro réseau et administrateur Junior, et maintenant j'occupe le poste de Technicien Micro réseau chez ARES pour le compte d'AGF banque et assurance



Mes compétences :

Administrateur réseau

Gestionnaire

Gestionnaire de production

Production