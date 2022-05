Teddy GUILLOTEAU

Motard Society vous propose un service de livraison de box surprise autour de l'univers du 2 roues.



Tous les 3 mois laissez-nous vous surprendre avec une sélection d'articles allant de produits d'entretien pour votre belle et votre équipement, une sélection d'outillage indispensable à l'entretien de votre 2 roues préféré, un guide pratique du monde du 2 roues, des invitations aux événements incontournables et d'autres surprises...



Quelque soit votre pratique de la moto nous avons la box qui vous convient.



Alors n'hésitez plus et rejoignez Motard Society



www.motardsociety.com



