Guillaume HARDUIN

3 Activités :



Jobboard régional Hauts-de-France, Salons de Recrutement et Logiciel de gestion de candidatures.



> Le site http://www.l4m.fr , ce sont plus de 100.000 candidats inscrits, plus de 250.000 visiteurs par mois au total et près de 500 écoles et centres de formation partenaires dans la Région.

Un service de proximité et souple d'utilisation, pour diffuser des offres de Recrutement, de Stage, d'Apprentissage, de Formation... et rechercher des profils dans la CVthèque.



> Salons Emploi et Formation en Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Normandie, Bretagne et Champagne :

- Le "JobFest" à Lille

- Les Salons "24h pour l'Emploi et la Formation" sur, Dunkerque, Valenciennes, Amiens, Rouen, Le Havre, Arras, Boulogne s/Mer, Evreux, Caen, Rennes, Cherbourg, Brest, Lorient et prochainement Nantes ! http://www.24h-emploi.com

- Egalement, le concept « Rendez-vous Recrutement Experts » à Lille et à Reims. Salon avec présélection des candidats. Secteurs Banque Finance Assurance Gestion, Immobilier, Distribution et I.T. http://www.recrutementexperts.fr

- Les "Escape Game Recrut", "Recrut Comedy Club", etc



> Logiciel de Gestion de candidatures ACCELERH :

- Multidiffusion d'offres

- Collecte centralisée des candidatures

- Constitution d'une CVthèque interactive

- Vitrine RH publique pour votre entité



Clientèle : Dirigeants et DRH, Cabinets de Recrutements, Agences de l'Emploi, Agences de Communications spécialisées, Centres de Formation...



Mes compétences :

Jobboards