Teddy LAMBERT

Bonjour à tous et à toutes.



Depuis le début de ma formation Ingénieur généraliste, je me suis toujours intéressé aux aspects techniques et technologiques liés à la production industrielle.

J’ai acquis au cours de précédents stages des compétences techniques en industrie : amélioration continue, rédaction d’un cahier des charges, revue de projet, gestion de stock, étude d’opportunité.

Je souhaiterai développer ma capacité de travail transversale, ainsi améliorer un certain nombre de compétences pluridisciplinaires. Intégrer une nouvelle équipe sera une bonne opportunité et me permettra de me familiariser avec un tout nouveau secteur d’activité.

Devenir un consultant ayant la possibilité d’acquérir des compétences dans différents secteurs d’activités, soutenu dans la mobilité à l’international et pouvant faire évoluer sa carrière professionnelle sont des points très intéressants.



N'hésitez pas à me contacter directement par

mail : t.lambert@epmistes.net ou par téléphone au 0783088927



Mes compétences :

GMAO

METHODES

MS PROJECT

Technicien ascensoriste

Technicien de maintenance

Dimo-Maint

Mecanicien Automobile et Agricole

Vision

Amélioration continue

Industrie 4.0