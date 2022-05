Teddy LEGEARD

Diplômé d'un Master 2 Management spécialité Marketing en alternance à l'IAE de CAEN, j'ai découvert le secteur de l'IMMOBILIER et en suis tombé amoureux. D'un tempérament CURIEUX et DYNAMIQUE, après un passage au sein du groupe FRANCELOT et une expérience de négociateur chez IMMO DE FRANCE, je suis aujourd'hui en charge de la commercialisation pour un lotisseur-aménageur-promoteur local : LCV DEVELOPPEMENT / ART AMENAGEMENT.



Mes compétences :

OpenOffice

Microsoft Office