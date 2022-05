Teddy LEGUET

Issue d’une formation d’intégration multimédia, j’ai montré dès le départ un vif intérêt pour le webdesign.

J’ai eu la chance lors de cette formation en alternance d’être intégré dans une talentueuse équipe de graphistes. C’était un peu comme avoir 8 professeurs rien que pour moi ! Cette expérience m'a permis de me forger un style graphique affirmé tout en ayant une ouverture d’esprit essentielle dans ce métier.



A la fin de la formation, on m’a offert l’opportunité de donner des cours dans une nouvelle école multimédia. Bien que ce ne fût qu’une parenthèse dans ma carrière, cette expérience m’apporta énormément. La préparation des cours, l’animation des exercices et la prise de parole devant une vingtaine d’élèves, ça ne peut que faire murir un jeune graphiste !



A la fin de cette expérience, je suis entré en tant que webdesigner dans l’entreprise Prowebce qui n’était alors qu’une start-up de 10 personnes. Le marché des CE dans lequel est spécialisé Prowebce était émergeant, tout était à faire. Ces premières années au sein de Prowebce m’ont permis d’affirmer ma créativité, tout en affinant mes techniques de travail. Promu directeur artistique au bout de 3 ans, j’ai pu accompagner la forte croissance de la société, croissance qui a imposé la création et l’adaptation de procédures de travail d’une société de 10 à près de 250 personnes.



Mes compétences :

Photoshop

Illustrator

Gestion de projet

Photomontage

Flash

HTML

CSS

Illustrateur

Directeur artistique

Gestion d'équipes

Indesign

Web design

Print

Illustration