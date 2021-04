Teddy LOSIO

Après différentes expériences positives au sein d'agences de communication et de régie publicitaire, j’ai souhaité me reconvertir dans le webmarketing.



J'ai obtenu une licence de Chef de projet webmarketing, et effectué un stage positif (prolongé par un cdd de 5 mois) au sein du groupe Acta média. J’y ai développé de nouvelles compétences web : Community management, langage HTML/CSS, intégration de newsletter,



J'ai ensuite intégré le service digital du Printemps (pour un contrat pro de 14 mois), en tant qu'assistant chef de projet digital.



J'assurais différentes missions : la gestion de projet (récolte des contenus, brief de l’équipe créative, devis prestataires), l'intégration et l'animation du site Printemps.com et de ses 4 versions étrangères, la Gestion des emailings associés, le Community Management (Twitter Facebook, Instagram) avec un reporting hebdomadaire et le Suivi Analytics mensuels des sites grâce à AT Internet.



La combinaison de mes expériences précédentes et de mes nouvelles compétences fait de moi un candidat particulièrement motivé et rigoureux dans son travail qui pourra certainement intégrer votre équipe.



Mes compétences :

Achat d'espace

Études marketing

Négociation commerciale

Media planning

Gestion de projet

Vente d'espace publicitaire

Reporting

Gestion de la relation client

Intégration web

Community management

Design graphique