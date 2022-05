Teddy MUNCY

J'essaie de toujours améliorer les processus et pratiques afin de gagner en productivité, en qualité, et en contrôle. C'est probablement mon passage de 8 ans chez Air France qui m'aura transmit de la manière la plus preignante, ainsi que les environnements complexes. ex-DSI, j'ai toujours été très attaché à l'implication des services dans les divers projets, et processus métiers.La DSI est un prestataire de services créateur de solutions "à façon", ayant pour mission de faire se rencontrer, en pratique les objectifs de la DG et les souhaits des utilisateurs. Je souhaite pouvoir continuer de m'épanouir, en innovant et en faisant progresser chacun dans ses pratiques. La promesse du Cloud ne sera véritablement tenue que lorsque nous pourrons prouver que notre industrie, énergivore, fait tout son possible pour être la plus neutre possible. Je travaille d'ailleurs sur un projet à deux faces : réduire le volume d'air à rafraichir en rack, et retransformer les calories des serveurs en énergie. Je travaille aussi régulièrement à "cloud enabler" les software editors leur apportant mon expérience dans le licencing, la gestion de couts infrastructurels de façon à retravailler leurs offres commerciales et entrer ainsi dans les solutions hostées avec un modèle économique viable. J'ai la conviction qu'au même titre que les ventes de matériel "end user" (serveurs, workstations...) vont chuter vertigineusement, c'est le modèle ASP qui va permettre aux éditeurs de logiciels de pérenniser leur activité. Cette phase d'accompagnement me parrait nécessaire tant pour permettre aux uns d'entrer dans un nouveau business model qu'aux autres de rentabiliser leurs datacenters.

De tout temps, mes collaborateurs n'ont eut de cesse que j'étais un machine à idées. Alors, je me définirait, en essayant de rester humble, comme étant un constructeur de solutions globales, ou bien encore en "IT 3.0 enabler" :-)



Specialties: gestion de projets, virtualisation, achats, négociation, négociation avec les syndicats, architecture réseaux, mobilité, asset management

spécialiste SPLA/SPLUR, je réalise l'accompagnement d'éditeurs de logiciels vers le modèle pay-as-you-go tant sur le plan de la stratégie commerciale que sur l'étude des coûts et de la rentabilité.

MS Exchange, SQL, Oracle, Active Directory, XEN, Hyper-V, System Center, Forefront, Dynamics, SugarCRM, Apache ERP, OpenSuse, Ubuntu, ...