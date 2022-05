Teddy OGER

Depuis 4 ans, j'évolue dans un groupe leader mondial dans la fabrication de tubes en aluminium.



Je viens d'ouvrir une entreprise dont le nom est "Loire-Textile-Marquage".

Notre activité se concentre autour de 4 axes :

- le textile (t-shirts, polos, vêtements de travail ....)

- les accessoires et équipements sportifs

- la personnalisation des produits (transfert, broderie, ...)

- la communication (impression, signalétique, site internet)



Vous pouvez consulter nos produits et services surArray ; ou me contacter au 0750911552.

Nous aurons à coeur de participer à la réalisation de vos projets !!!!!





Mes compétences :

Communication

Publicité

Charte graphique

Marketing

textile

graphisme

réseaux sociaux

motivation

site internet

illustration