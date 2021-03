Teddy PASQUIER

Après une formation de 2 ans à l'IUT Informatique de Dijon, puis l'obtention d'un master à l'école de commerce et de management de Troyes, en option marketing, spécialisé en marketing des biotechnologies, j'ai passé 2 ans au Canada, pour parfaire mon domaine d'étude et me familiariser avec le monde du travail en intégrant une entreprise québécoise, où ma mission consistait en l'étude de la faisabilité d'une entreprise virtuelle sur l'univers du vin.



A mon retour en France, je suis rentré en tant que commercial chez Imnalys, structure proposant des sites web aux petites entreprises. Après des résultats probants et seulement 5 mois d'activité, j'ai été choisi pour développer une toute nouvelle agence dans le sud de la France et on m'a confié mes premiers commerciaux à accompagner.

Après avoir formé le futur directeur de cette agence, je suis remonté au siège à Lyon, avec une équipe et des responsabilités plus importantes.



Pendant 4 années, j'ai pu me perfectionner dans la vente et la relation clientèle. Je me suis également améliorer en management, notamment en gagnant une certaine maturité pour m'affirmer au sein d'une équipe. Le recrutement et la formation ont également pris une part non négligeable dans mon activité.

Sérieux, motivé et professionnel, j'ai su me mettre au service de mon entreprise pour être efficace et apporter des résultats remarquables (300 k€ de CA générés en 2010).



Après un passage de 4 mois dans la vente de solutions de sécurité des personnes et des locaux, pour l'entreprise Serenity Project, j'ai pris un tournant dans ma carrière en intégrant une SSII de 100 personnes, Genesis. Je me suis occupé d'un portefeuille client existant en le pérennisant. J'ai assuré la gestion des projets, le suivi et le management d'une équipe de 30 ingénieurs et me suis chargé de leur évolution au sein de la société et de leur plan de carrière. J'ai généré plus de 2 M€ de CA pour 500 k€ de MB en 2012. Et l'année suivante, j'ai amélioré la marge de 5% dans un contexte économique difficile.



En 2014, j'accepte un nouveau défi. Je prends le poste de Business Manager chez Agixis. Jeune entreprise dynamique, je relève le challenge de monter ma propre équipe et d'aller chercher mes propres clients, dans les domaines bien particuliers que sont l'informatique industrielle, le web et la mobilité.

Malheureusement pour moi, je ne me suis pas retrouvé dans cette expérience et j'ai décidé de mettre fin à cette collaboration en septembre.



C'est donc plein d'allant que j'ai intégré fin 2014 le groupe O2. Leader du service à la personne, l'idée est donc d'adapter mon expérience de 7 ans dans le service aux entreprises pour transposer ma connaissance du B to B sur le B to C, tout en intégrant un groupe où l'humain est au coeur des préoccupations.



En septembre 2107, je me lance dans un nouveau défi en décidant d'enseigner à des élèves de premières et terminales STMG à se former sur des domaines variés liés à l'entreprise.



Mes compétences :

Vente

Directeur d'agence

Biotechnologies

Manager commercial

Management

Commercial

Recrutement