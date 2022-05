Teddy PONTOIZEAU

En poste en tant que chef de projet Système d'Information :



- Analyses, paramétrages/développements et déploiements des différentes solutions de l'ERP (Diapason ISIA)

- Paramétrage des données techniques : scénarios de vente, tarifs, nomenclatures sur Configurateur Cameleon (PROS

- Recettage et test de non-regression des paramétrages et mise en production sur les différents sites de fabrication

- Support et formation des utilisateurs

- Développement d'outils WEB pour la restitution de données de production (API/JSON)



Connaissances techniques approfondies des menuiseries ALU, BOIS et PVC



Langages de développement pratiqués : HTML, CSS, XSL (mise en forme XML), javascript, JQuery, Vba, progress 4GL, SQL.



Mes compétences :

Microsoft Access

Visual Basic

UNIX

Supply Chain

Microsoft Excel

Linux

JavaScript

HTML

Cascading Style Sheets

SQL

XSL

JQuery

php

Caméléon

ERP Diapason