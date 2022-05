Teddy TALBOT

Actuellement en recherche d'emploi, je viens d'obtenir, en juillet 2015, un bac pro gestion-administration. Curieux de nature, je fait preuve d'une grande maturité et cherche toujours à développer au mieux mes compétences dans le but de les partager à mes collaborateurs. Ce que j'aime par dessus tout c'est de pouvoir rendre un travail en temps et en heures. Je n'aime pas forcément les imprévus, mais ces derniers me donnent la force de pouvoir les régler au mieux. Soucieux de l'environnement de travail, je déteste le désordre, si j'aime les choses bien ranger, c'est qu'elles me permettent de m'y retrouver très facilement. Très intéressé par la langue de Shakespeare, je passe beaucoup de temps à regarder des films, vidéos, décortiquer des textes de chansons et aussi lire en langue Anglaise, me permettant de m'améliorer toujours plus.