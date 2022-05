Teddy THALMENSI

COMPETENCES TECHNIQUES





Systèmes : MS Windows (W2K-W2K3-W2K8R2-W2K12).

Expert SCCM 2012 R2

Citrix Metaframe PS4 (4.5) ; XenApp 6.5 ; XenApp/XenDesktop 7.6.

Suse Linux Enterprise Server 9

Novell Netware 6.5

Réseaux : Infrastructures réseaux LAN / WAN (TCP/IP)

Sécurité LAN/WAN (PKI, certificats, VPN, VLAN, SSL)

Sécurité NAT/proxy, Firewall, Filtrage URL, Outils Anti SPAMs.

Outils d’intégration :

Langages/Scripting : Dos, VB script, Powershell

SGBD : MSSQL, Sql server 2000/2005/2008/2012, Oracle

Autres : Microsoft Windows OS Station (masterisation, RIS+MSI), Metaframe Password Manager, VMware ESX, Vsphere 5.0, WYSE, Groupwise, Lotus Notes 6.5-9.0, Exchange 2007/2010, POWERFUSE, Thinprint, VMWARE Vsphère, SCCM 2007/2012/2016, Sharepoint, Packaging d’applications sous ThinApp (outil VMware).







FORMATION



2016 Formation CITRIX XENDESKTOP 7.6 (5 jours)

2015 Windows Powershell Fonctionnalités Avancées (3 jours)

2013 Microsoft System Center 2012 Configuration Manager, Administration

2011 Installation et administration XENAPP 6

2011 Cours d’anglais via le dif, 20h avec un professeur anglophone

2008 Automatiser l'administration de serveurs Windows à l'aide de scripts

2007 Formation CITRIX PS4 Installation et administration

2006 Installation et configuration de ZENWORKS 7 SERVEUR (ALTEA)

2005 Gérer le bureau des utilisateurs avec ZENWORKS for Desktops 4 (IB Formation)

2003 Formations chez IB FORMATION

Support & Implémentation de Microsoft Windows XP Professionnel

Support et Maintenance des serveurs COMPAQ (Certifié APS)

Implémentation & Administration des Services d’annuaire Microsoft Windows 2000 (Active Directory)

2000-2001 Formation Professionnelle en Micro-informatique, Bureautique & Réseaux dans le centre INNOVACO FORMATION Paris (12e)

1998 BTS MAI (Mécanique & Automatisme Industriels) Option : Productique, Dessins Industriels

1996 BAC STI (Sciences des Techniques Industrielles) Option : Génie Mécanique (F1)





CERTIFICATIONS



Citrix Certified Administrator PS4.0

Certification maintenance serveurs COMPAQ