Teddy THOMAS

Webmaster pendant 6 mois au sein d'une entreprise web après mon master, j'ai une bonne connaissance du CMS wordpress et des ses composants, ainsi que des langages de programmation web et back-office (javascript, mysql, php, css, html, c, java, python...).



Aujourd'hui formateur digital, j'apprends aux personnel des entreprises à manier les outils de suites bureautique, internet, DAO...



Cherche à faire carrière dans la programmation web ou back-office pour un jour devenir chef de projet.



Mes compétences :

Outils XML

Python

MySQL

HTML5

C++

Java

XPath

TCP/IP

Microsoft Office

JavaScript

Data Mining

Adobe Photoshop