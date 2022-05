Teddy TINMAR

Je m'appelle Tinmar Teddy ,je suis athlète de haut niveau,Actuellement à la recherche de sponsors pouvant m'aider à remplir mes objectifs.



En 2011 - Médaillé d'argent avec l'équipe relais 4x100M



En2010 - Médaillé de bronze au championnat de france élite sur 60M puis sélectionné au championnat du monde en salle à Doha.



En 2009 finaliste au championnat d'europe espoirs sur 100M et Médaillé d'argent avec le relais 4X100M.



Mon objectif principal : les jeux olympiques à londres en 2016 en individuel et en collecif relais.



Vous pouvez me contacter par mail : tinmarteddy@gmail.com



Sportivement



Mes compétences :

Athlétisme

Sport