Teemu RISSANEN

En tant que Export Manager pour la société Innolux Design, je suis en charge du développement des activités d'exportation de luminaires design Finlandais, sur les marchés Belges, Françaises, du Pays-Bas et de la Grande Bretagne.

Innolux Design est le leader du marché de luminaires design en Finlande et elle propose une large gamme de luminaires design classiques ou vintage, et de luminaires design contemporains, tous signés par des créateurs de première ligne. Les luminaires "Design Made in Finland" offrent une valeur sure dans la décoration à tendance Nordique.