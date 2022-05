SAV lignes terminales et des accès Xdsl. FTHH. Cartes DSLAM ( Alcatel et Huawei), Liaisons 2Mbits. Equipe de 4 Collaborateurs.



Auvergne



Mes compétences :

Certif MS Windows 7 config 70-680

Certification Cisco CCNA1 & CCNA2

Genie informatique , Réseaux locaux et étendus

Mise en service et SAV liens 2 Mbits

SAV lignes terminales et accès xDSL

Maintenance

FTTH

LINUX (Client / Serveur)

Maintenance matériels informatiques

Windows Serveur 2003/2008 R1 R2

Mise en service et SAV cartes DSLAM