Téhami BENALI





GSM: France: 0033 686467323



Émail: tehami.benali@orange.fr



OBJECTIF : Mettre mes compétences et mon savoir faire au service d’une Entreprise à fort potentiel.



DIPLÔMES &FORMATIONS :

B.E.P électricien industriel

B.T.S électrotechnique



Formation: habilitation électrique U.T.E.C 18510 : BR : BV2 : BC

Formation: conduite d'engin d'élévation toute catégorie

Formation: T.M.MF pour toyota.

Formation: systèmes automatisés électrique, mécanique, pneumatique.

Formation: Technique de connections et prolongations des câbles. Formation : sécurité industrielle BOMBARDIER, RENAULT, PEUGEOT, TOYOTA.



EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE



Entrepreneur indépendant, fonctions (électricité générale)

Plus de 18ans d'expérience en management d'équipes techniques.



Création de l’Entreprise SABELEC Nord en 2007



Mise en place d'une structure de 400 M² sur le secteur du Nord de la France

Management et gestion d’une entité de 12 personnes dont des permanents en CDI

Prospection commerciale, Gestion des affaires dans leur ensemble (devis et chiffrages, suivi de travaux, mise en service, assistance aux clients). Afin de gérer un portefeuille clients.



Bonnes connaissances de la sécurité industrielle

Secteur d'activité : Industrie • construction automobile• Ferroviaire • Centrale électrique• Tertiaire• Bâtiment •Energies Renouvelables.



Principaux clients : Clefs en main, Sous-traitance et partenariat.

RENAULT • PEUGEOT • BOMBARDIER •ALSTOM• SNEF• CIMLEC• SPIE• COTUMER • SATELEC • ABB • OBO Bettermann)



J’ai acquis, par mes multi compétences et mon aisance relationnelle évoluée ces dernières années, la confiance de grands groupes industriels.

J'ai établi un fichier clients, avec un large réseau relationnel grâce à mes nombreux voyage en France et à l’étrangers.



Disponible et prêt à entreprendre les fonctions et les responsabilités de poste tel que…

Rapporteur d’affaire, Chef d’agence, Directeur de projet, Chargé d’affaires, Superviseur, Conducteur de travaux, Responsable Relations Clients, Responsable d’équipes, ...

Au service d'une entreprise à fort potentiel afin de gérer un portefeuille clients.





EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DE 2000 à 2012.





• RENAULT Tanger MAROC (Apporteur d’affaires, superviseur de chantier). ERGOTECHNO IDF • S.A.R.A TECHNOLOGIE • GODOY •CEGELEC MAROC S&C AFRICA.





• PEUGEOT PSA Poissy (installations et travaux de réalisations électrique Introduction du Bi -Ton et retournement du stock des laques)



• RENAULT Douai (installations et travaux de réalisations électrique de 800 PRP basse roulante et gare routière)





• RENAULT Sovab (installations et travaux de réalisations électrique de 4 îlots prosess gare routière





• RENAULT Douai (câblage et travaux de modernisation d’une presse, Bâtiment emboutissage)



• RENAULT Douai (Management d’une équipe de 23 électriciens retoucheurs dans Bâtiment et chapiteau)



• RENAULT Sandouville (Management d’une équipe de 4 électriciens retoucheurs

Chapiteau)





• PEUGEOT PSA Sochaux (Management d’une équipe de 4 électriciens retoucheurs dans atelier prototype)





• A.B.B Lorient Responsable de chantier électrique: Construction d’un prototype de Centrale élec



Mes compétences :

Apporteur d'affaires

Commercial

Maroc

Technico commercial