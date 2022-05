Tehery EVA

Après 17 ans dans le monde du commerce en tant que Responsable de magasin, je désire vivement donner une autre direction à ma carrière professionnelle.

Ces années de management m'ont appris que la formation et le développement des compétences de mes collaborateurs étaient essentiels à leur épanouissement et à la performance des entreprises.

C'est pourquoi aujourd'hui je souhaite m'investir totalement dans le monde de la formation en proposant mes compétences commerciales, relationnelles et organisationnelles et surtout ma conviction personnelle .



Mes compétences :

Service client

Vente

Animation de réunions

Animation commerciale

Animation de formations

Animation d'équipe

Gestion des compétences

Management commercial