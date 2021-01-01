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Teillet BRUNO

Roissy CDG Cedex

Election législatives 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des législatives à Montignargues

En résumé

MON PARCOURS PROFESSIONNEL RICHE ET VARIE M'A APPORTE UNE EXPERTISE ET UNE EXPERIENCE QUI ME PERMET D'ABORDER TOUT NOUVEAU CHALLENGE AVEC CONFIANCE ET TOUTES LES CHANCES DE REUSSITE.
PAPA ET MARI HEUREUX, J'AI TROUVE DANS MA VIE FAMILIALE UNE SERENITE QUI, AJOUTEE A MON AMBITION ET A MA MOTIVATION PERSONELLE, M'ONT PERMIS DE DEVENIR UN COMMERCIAL BIEN DANS SA PEAU ET DANS SON JOB.

Mes compétences :
aime le contact
autonome
Le relationnel
Relationnel
RIGOUREUX
Développement commercial
Vente
Négociation
Packaging
Management

Entreprises

  • CENPAC - RESPONSABLE DES VENTES

    Roissy CDG Cedex 2005 - 2016 Developpement et suivi de la clientelle sur l'ensemble du tissus économique sur les secteurs 30,13 et 48.
    Ventes de solutions complètes d'emballages à travers un catalogue de 4500 rf.
    Suivi des clients Grands Comptes.
    Travail de la PDM, du volume de des ventes et de la rentabilité par client, familles d'articles et lignes de commande.

  • GROUPE DENTAIRE SEPTODONT - VRP EXCLUSIF

    2002 - 2005 PROMOTION DES NOUVEAUTES DU LABORATOIRE, VENTE DES 1500 RF DU CATALOGUE AUPRES DES PRATICIENS DU SECTEUR 26,30,07 ET 20;
    PERFORMANCES:
    CA + 10% ENTRE 2003 ET 2004 (MOYENNE NATIONALE + 4%)
    NB DE CLIENTS: + 6% : 2003: 423 2004: 452

  • INTERNATIONAL AGENCY COMPANY - VRP EXCLUSIF

    1994 - 2002 VENTE DE PIECES TECHNIQUES D'USURE MOTO, MISE EN PLACE ET VENTE DE GAMMES DE VETEMENTS POUR LE MOTARD, GESTION DE BUDGETS SPONSORING COMPETITION, PRESENCE SUR LES SALONS NATIONAUX;
    SECTEUR GRAND SUD OUEST ( 25 DPTS)
    PERFORMANCES:
    CA 1994 : 80KF CA 2002 : 250 KF

  • FURYGAN - ATTACHE COMMERCIAL

    1991 - 1994 VENTE DE LA GAMME D'EQUIPEMENT MOTARDS (BLOUSON CUIRS, GANTS, COMBINAISON DE PLUIE, ACCESSOIRES) AUPRES DES PROFESSIONNELS DE LA MOTO SUR LE GRAND SUD OUEST
    (32 DPTS);
    ORGANISATION DE SALONS REGIONAUX, PRESENCE SUR LES SALONS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX AINSI QUE SUR LES GRANDES COMPETITIONS MOTO ( 24 H DU MANS, BOL D'OR, GRAND PRIX DE FRANCE).

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