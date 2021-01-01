Teillet BRUNO

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MON PARCOURS PROFESSIONNEL RICHE ET VARIE M'A APPORTE UNE EXPERTISE ET UNE EXPERIENCE QUI ME PERMET D'ABORDER TOUT NOUVEAU CHALLENGE AVEC CONFIANCE ET TOUTES LES CHANCES DE REUSSITE.
PAPA ET MARI HEUREUX, J'AI TROUVE DANS MA VIE FAMILIALE UNE SERENITE QUI, AJOUTEE A MON AMBITION ET A MA MOTIVATION PERSONELLE, M'ONT PERMIS DE DEVENIR UN COMMERCIAL BIEN DANS SA PEAU ET DANS SON JOB.
Mes compétences :
aime le contact
autonome
Le relationnel
Relationnel
RIGOUREUX
Développement commercial
Vente
Négociation
Packaging
Management