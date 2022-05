Teiva EVENO

Je souhaite orienter ma carrière dans le domaine de l’environnement et plus particulièrement travailler dans la mise en place et l’étude de solutions de production d’énergie renouvelable. Mon stage de fin d’étude, en tant qu’assistant chef de projet photovoltaïque m’a permis de confirmer ce choix. J’ai également effectué un semestre à l’Ecole Polytechnique de Montréal où j’ai obtenu un complément de formation. En effet, grâce à cette expérience j’ai pu approfondir mes connaissances dans le domaine énergétique, par une spécialisation sur les techniques éoliennes et de conversion directe de l’énergie ainsi que dans le domaine environnemental. Ces domaines me plaisent particulièrement en raison, d’un côté de l’aspect technique et innovant du sujet, et de l’autre la problématique actuelle des ressources fossiles.

Fort de plusieurs expériences en France et à l’étranger, l’opportunité de vous prouver mes capacités dans le monde du travail, est ce qui me motive et ce que je recherche.

Sérieux, motivé et avide de connaissances, je m’engage à ce que tous les objectifs fixés soient respectés.



Mes compétences :

SQL

Matlab

Java

C Programming Language

Autocad

Lean manufacturing

Gestion de projet

Comptabilité

PVSYST

Microsoft Office