Nous sommes une société composée de jeunes experts spécialisés dans le développement mobile web et logiciel de gestion.



Mobile: IOS, Android (smartphone, google glass), C sharp, Bluetooth LE, multi-plateforme (phonegapp).



Web: CMS(Wordpress, prestashop) framework (Zend, Cake,Symfony, Jelix, codIgniter), Webservice REST



Progiciels : C#, .net, Java, C++…

Framework java (Apache, spring, struts)



SGBD: Mysql, PostgreSQL, oracle, Sqlite



Serveurd’application:java (jboss, oracle) et web (Tomcat, Wampserver, Easyphp