Tekyes VISUAL DESIGNER

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

…Une dynamique de formes positives et rythmées en symbiose avec les musiques électroniques…

…Des images qui ouvrent les portes de vos rêves et qui vous enchantent par la poésie de leur couleur et de leur lumière… TEKYES exacerbe les pouvoirs de l'imaginaire et vous emporte par son art vers les visions du XXIème siècle.

…A vous d'en trouver le sens ou d'en construire une histoire. Libérez votre émotion et votre imagination !!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Architecte DPLG depuis 1987, Je me suis orienté en 1993 vers les domaines de traitements d’images numériques, effets spéciaux 2D. Je participe en tant que « Digital Artist » et/ou réalisateur à de nombreuses productions audiovisuelles pour: de l’habillage TV, la publicité, le clip et le cinéma (Assassin’s de M.Kassovitz, Alien4 de Jean Pierre jeunet, Océans de Jacques Perrin, etc.)



Démos reel Post production: https://www.youtube.com/playlist?list=PL685A48E41360E425



Par ailleurs, depuis 1998, je pratique le « Veejaying » (Vj) par la création de visuels originaux à mixer en synchronisation avec le son. Je conçois, réalise et produis des « Clips Visuels » pour de nombreux artistes ainsi que pour la valorisation de marques. Aujourd’hui, j'interviens dans ces différents domaines de créations visuelles en tant que « Visual Designer ».



Demos reel V Design: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBC01AC1F5FEBF9F1



Mes compétences :

Performer (VJ)

Monteur truquiste

visual designer

visual performer

Effets spéciaux

Réalisation Audiovisuelle

Monteur