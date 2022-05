EFFICACITÉ,AU SERVICE



TELEXCELLENCE est un centre d’appel spécialisée dans le télé- marketing .

La société dont le siège est situé à Tunis (Tunisie) , équipé de 150 positions extensibles , toutes dotés d’équipement technologique de pointe.

Fondée par des consultants spécialistes de l’Outsourcing, TE a développé une expertise de la relation

Client.

Interlocuteur de premier plan, notre offre répond aux exigences de votre société, en matière d’excellence relationnelle dans les métiers suivants :

Data :

Saisie et traitement des flux de données de masse (financier, administratif)

Traitement des flux d’information (mails, courriers, couponning ,faxing).

Informatique offshore.

E-business

Réactivité de vos qualités clients

Voix :

Réception service client (Gestion des commandes)

VAD

Centre d’informations

Rétention

Hotline,

Gestion de crise



Télémarketing :



Vente directe,

Enquête,

Sondage,

Qualification des bases de données,

Services annuaire



UNE PRÉSENCE ET OFF-SHORE

Dans le cadre de ses prestations, TELE-EXCELLENCE observe une méthodologie rigoureuse conforme aux normes de qualité européenne.



Les avantages de notre implantation à Tunis:

Le meilleur rapport qualité/prix sur une base tarifaire compétitive

Notre implantation est en plein cœur du quartier d’affaires de Tunis.

Exonération d’impôt.

Tunis est à 2 h d’avion, 10 vols par jour au départ de Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Bruxelles.



NOS COMPÉTENCES

CENTRE DE CONTACTS



Traitement des contacts selon les différents canaux : courriers, mails, appels en entrants et sortants.

Service consommateur/client

Gestion et traitement des commandes en VAD ou abonnement

Hotline et Help line 24 h-24 h de janvier à décembre

Mise à jour de base de données : Banque, Grande Distribution, Administration publique, grands Comptes Industriels et Commerciaux.

- Saisie de règlement, fichier clients

- Carte de fidélité, Couponing

- Baromètre et Panel client

- Etude de satisfaction, Etude de zones



TÉLÉMARKETING

Une prestation sur mesure parfaitement

adaptée à vos actions commerciales.

Campagne de Fidélisation

Qualification de tous types de fichiers (brookers, Constructeurs automobile…)

Création de trafic pour événements commerciaux, salons, congrès, foires

Enquête de satisfaction, sondage Télévente

Saisie et traitement d’écritures : comptabilité et paie



Contact

Email : teleexcellence@gmail.com

Téléphone 00216 71290460

GSM : 00216 54740309

Siège sociale : 5 rue ibn rochd, Hammam Lif 2050 Tunis



