Telesourcia TELESOURCIA

Notre société, Télésourcia, est spécialisée dans les domaines suivants :



1. Le traitement du back office.



- la collecte de données via le web,

- la mise à jour de vos informations clients sur votre CRM

- la qualification et/ou enrichissement de votre base de données

- l’animation de votre site internet (forum, blog)

- e-réputation



2. La Gestion de votre front-office.



- les différentes études statistiques

- les enquêtes de satisfaction

- le service client (prise de commande, suivi, SAV)

- la mise à jour de base

- le recouvrement

- la gestion de Chat



3. La« machine Learning » et l’intelligence artificielle.



- les reconnaissances d’images

- les reconnaissances de vidéo

- les reconnaissances de formes

- les reconnaissances vocales

- les reconnaissances de caractères

- La traduction linguistique.

- La transcription audio.



4. Le développement informatique.



- Conception de votre site web

- Développement de vos outils de gestion en interne

- Conception de l'architecture de vos infrastructures réseaux et Systèmes

- Audit de sécurité de votre SI"



5. La location de positions.



La location inclue:

- Matériel informatique

- Matériel logistique

- Service de maintenance informatique

En option:

- Service logistique de vos employés

- Service RH



Et nous mettons à votre disposition une assistance technique tout au long de votre projet.