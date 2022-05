Après 15 ans de collaboration en agences aux côtés de publicitaires chevronnés, mon cœur de métier est la Création et la Direction Artistique de projets de communication.

L’expérience acquise dans des structures de tailles et profils variés m’a permis d’appréhender également la relation client, la stratégie, le conseil et l’accompagnement dans l’opérationnel des actions de communication des marques dont j’ai eu la charge.



Aujourd’hui, Graphiste/Directrice Artistique Freelance, j’ai fondé Tell Me a Story, une entité qui fonctionne comme une petite agence de com’ en « circuit court », dont les objectifs sont la pertinence stratégique et créative, le travail de qualité et la satisfaction client à des coûts optimisés.



Tell Me a Story fait ainsi bénéficier ses clients de son expertise propre en matière de conseil & création graphique et gère pour leur compte la production de leurs supports de communication grâce à son réseau de partenaires couvrant l’ensemble du spectre des acteurs de la communication (imprimeurs, photographes, vidéastes, medias buyers, rédacteurs, illustrateurs, 3D…).



En ce sens, Tell Me a Story dispose d’une offre de services globale en Création & Gestion de Communication tout support.



Tell Me a Story, c’est :

• L’écoute & la volonté d’appréhender votre métier dans toute sa complexité.

• La prise en compte de vos objectifs de marque.

• La réflexion & la stratégie.

• Le conseil & l’optimisation de votre budget.

• La création & la réalisation.

• L’accompagnement & l’analyse des résultats.

• L’humilité : chez Tell Me a Story, « Il n’y a pas de « petit budget », il n’y a que ce que l’on en fait ! ».



Si vous partagez la même vision & que mon profil vous séduit, rencontrons-nous pour échanger sur vos projets.



