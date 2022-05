Mickael FOUTRIER-BOZONNET

Issu d’un parcours qui a débuté dans le secteur transport de voyageurs en s’occupant du développement de l’activité Tourisme des autocars MAISONNEUVE durant 1 an, j'ai ensuite intégré SECURITAS sur un poste de Responsable Clients en 2014.

J'ai eu la mission de développer un portefeuille B to B d’environ 300 clients sur l’Est et le Nord Lyonnais, avant d’être débauché par ONET Propreté pour me confier la gestion du GROUPAMA STADIUM sur toute la prestation propreté/nettoyage.

Gestion administrative, commerciale et recrutement du personnel faisaient partie de mes fonctions.



C'est en 2018 que je me lance dans une nouvelle aventure professionnelle en tant que Responsable d'Agence chez TOMA INTERIM , car très attiré par les ressources humaines et le recrutement, je peux conserver mes fonctions commerciales et managériales.

Notre intention chez TOMA est de valoriser la qualité de service et la proximité avec nos clients et nos collaborateurs afin de fournir les meilleurs services et conseils à la fois dans le travail temporaire et dans les placements en CDD/CDI. Chez TOMA , nous travaillons à l'unissons dans une ambiance exceptionnelle avec des valeurs humaines rendant l'aventure professionnelle passionnante.



Notre Agence de Neuville sur Saône vient d'ouvrir ses portes et nous serions enchantés de vous accueillir et collaborer avec vous dans un futur proche.



Mes compétences :

Créativité

Formation

Management

Développement commercial

Suivi clientèle

Gestion de la qualité

Autonomie

Adaptabilité

Innovation

Rigueur

Stratégie commerciale