Je suis un homme dans la moitie de ma vie et de ma carrière dans le domaine des télécommunications ( réseaux et informatique).



Mes compétences :

UML/OMT

Personal Home Page

Merise Methodology

Cascading Style Sheets

Wi-Fi

Visual Basic

Sieges

Scrum Methodology

PABX

Oracle

OLAP

Microsoft SQL Server

Microsoft C-SHARP

JavaScript

Java

FORTRAN

C Programming Language

Audit

AJAX