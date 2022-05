Telma NUNES

Je suis reconnue pour ma rigueur, mon efficacité, ma discrétion ainsi que mon autonomie (sens des responsabilités, capacité de prise de décision)

Ces 9 années d'expérience dans le milieu bancaire, m'ont par ailleurs permis de développer mes capacités d'analyse et de conseil.



Possédant un excellent relationnel et dotée d'un bon esprit d'initiative, j'apprécie particulièrement le travail en équipe, et c'est en m'appuyant sur ces aptitudes que j'ai réussie a accomplir avec succès les missions qui m'ont été confiées.



Mes compétences :

Communication

Management

Assurance

Vente

Commercial