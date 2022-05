Télou BABABANAM YAOVI

Je suis présentement au poste de chef d'agence en tant qu'intérimaire.successivement,j'ai occupé le poste d'agent de promotion,agent de crédit, chef service crédit et recouvrement.je suis également Président d'une association humanitaire.j'ai eu une formation en anthropologie de développement et de changement social(maître),formation de technicien en micro-finance.

Être devenir consultant et expert en suivi et évaluation de projets

J'aime les activités agropastorales.



Mes compétences :

Montage

Organisation