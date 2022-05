Temessek ZYED

Graphiste passionné et Gérant



http://www.vitrine-design.com





Rénovation ou décoration personnalisé votre univers !







Le sticker publicitaire : une valeur sûre pour votre communication !



Vous êtes un professionnel et vous cherchez un moyen efficace pour communiquer sur votre marque ou sur votre produit ? Le sticker publicitaire est un outil très pratique pour se faire connaître et faire sa publicité ! Vous pouvez par exemple placer le sticker sur votre vitrine. Vous obtenez ainsi une excellente visibilité pour votre marque. Cet autocollant sur votre vitrine vous permet également de créer une certaine proximité avec vos clients et d’acquérir rapidement une notoriété ciblée.



Votre autocollant pour vitrine vous offre une quantité d’avantages



Vitrine Design vous propose des stickers sur mesure pour votre enseigne. Vous pouvez ainsi créer le sticker pour votre vitrine ! Logo, texte, images, vous avez la possibilité de réaliser vous-même votre outil de communication. L’autocollant pour vitrine est très facile à installer. C’est une façon originale et personnelle de communiquer sur votre marque. Le sticker publicitaire est aussi particulièrement économique contrairement aux autres moyens de communication, et peut être changé autant de fois que vous le souhaitez !



Mes compétences :

Signalétique

Design

Graphisme