Temitope IFEKOYA

Audacieuse et à l'écoute des autres, j'ai un goût prononcé pour la relation client.

Je m'épanouis dans l'interface client, la planification, structuration et conduite de projets.

J'ai à cœur d'utiliser ma curiosité intellectuelle, mon esprit critique et analytique dans chaque mission que j'accompagne.

Dans le cadre de mon poste actuel j'ai l'opportunité de développer ma passion pour l'accompagnement d'entreprises dans le défi de gérer des transitions de carrières et de contribuer à faire la différence dans les parcours professionnels des individus.



Mes compétences :

Études quantitatives

Enquêtes

Enquêtes de terrain

Gestion de portefeuille projets

Leadership

Coordination de projets

Reporting

Diplomatie

Travail en équipe

Sales Force

Relations clients

Gestion de projet

Analyse de données